Riad insisteix que els atacs a les petrolieres tenien suport iranià

L'Aràbia Saudita va insistir ahir que els atacs de dissabte passat contra dues plantes petrolíferes de la companyia estatal Aramco van ser efectuats amb 18 drons i 7 míssils iranians, una declaració que coincideix amb l'arribada al país del secretari d'Estat nord-americà, Mike Pompeo.

El portaveu del ministeri de Defensa saudita, Turki al Malki, també portaveu de la coalició militar liderada pel regne, va oferir nous detalls sobre l'atac múltiple contra les plantes d'Abqaiq i Khurais, i va remarcar que «inqüestionablement tenia el suport de l'Iran».

Al Malki va revelar en una roda de premsa a Riad que 18 drons van atacar Abqaiq, la instal·lació més gran del regne, i 7 míssils de creuer van ser llançats contra Khurais, però només tres van assolir el seu objectiu.

No obstant això, Al Malki va evitar contestar les reiterades preguntes directes dels periodistes sobre si els projectils van ser llançats des de l'Iran. «Estem treballant per conèixer exactament el punt de llançament dels drons i míssils, tenim diverses formes per identificar aquest punt, però no podem donar més informació sobre això», va dir el portaveu.

Al Malki va reiterar que l'atac es va produir des del nord i no des del Iemen, al sud del regne, tal com havien reivindicat els rebels houthis des del primer moment atribuint l'autoria de l'atac sorprenent.

Per refermar les seves afirmacions, va destacar que l'abast d'aquests drons és de 1.200 quilòmetres i el dels míssils de 700 quilòmetres, per la qual cosa va considerar que «els míssils mai no podrien ser llançats des del Iemen», com en altres ocasions en el passat.

L'Aràbia Saudita ha estat blanc de desenes d'atacs amb drons i míssils que els houthis llancen en represàlia pels bombardejos de la coalició militar capitanejada per Riad, que va precipitar una intervenció militar al Iemen el març del 2015 contra els insurgents, als quals acusa de rebre suport de l'Iran.

Mentrestant, el secretari d'Estat nord-americà, Mike Pompeo, va arribar ahir a la tarda a l'Aràbia Saudita per coordinar una resposta als atacs que ell mateix i el president, Donald Trump, han atribuït a Teheran.