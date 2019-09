Urdangarin torna a la presó després de complir la seva primera jornada de voluntari

Iñaki Urdangarin va accedir a la presó de Brieva (Àvila) minuts abans de les cinc de la tarda després de completar la seva primera jornada com a voluntari a l'Hogar Don Orione, al municipi madrileny de Pozuelo de Alarcón. Urdangarin va complir així l'horari establert per a aquest nou règim penitenciari, que establia les cinc de la tarda com a hora límit per al seu retorn a la presó.

D'altra banda, el condemnat pel cas Nóos Diego Torres ha sol·licitat al Centre Penitenciari de Brians 2, a Sant Esteve Sesrovires, flexibilitzar el seu règim penitenciari per poder fer sortides de la presó esgrimint el mateix article legal que es va aplicar a l'exdiputat de CiU al Parlament Oriol Pujol.