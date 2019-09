Els aiguats a la Costa Brava provoquen nombrosos danys i un mort a Platja d'Aro

La mort d'un home d'uns 30 anys ofegat en uns baixos de Platja d'Aro va posar la marca negra en un temporal que havia transcor-regut sense grans incidents. El local de l'empresa Climatització Obres i Serveis SL, al número 2 del carrer Ciutat de Girona, es va omplir d'aigua arran del temporal i la víctima, que hi dormia amb el permís del propietari, no va poder sortir-ne.

L'home va quedar atrapat per l'aigua. Segons va explicar l'alcalde, Maurici Jiménez, els primers indicis apunten que l'acumulació d'aigua va impedir que hi trobés sortida. La víctima i el propietari del local tenien amistat, segons el batlle, i l'hauria deixat dormir-hi per «motius personals». Jiménez va avançar que la setmana vinent reuniran el comitè d'emergències per valorar el dispositiu d'aquest temporal. «Al migdia només teníem danys patrimonials, però a la tarda la notícia ha estat lamentable», va remarcar Maurici Jiménez.

Segons l'ACN, una veïna havia denunciat la desaparició de l'home en no trobar-lo al lloc habitual, i prop de les set de la tarda va ser localitzat mort dins el mateix local. Es van activar cinc dotacions dels Bombers de la Generalitat, entre elles la subaquàtica.

Les fortes pluges caigudes ahir van afectar el litoral gironí, amb especial importància a les comarques de l'Alt i el Baix Empordà, on van deixar entre 80 i 100 litres per metre quadrat en diversos punts. Les tempestes, que van ser especialment intenses a primera hora del matí, van inundar carrers, baixos i locals comercials sense causar ferits. Les poblacions més afectades van ser Castell-Platja d'Aro, amb una quarantena d'avisos, Roses i Calonge, amb alertes per inundacions de baixos, soter-ranis, pàrquings i petites esllavissades a la via pública.

Destaquen registres de precipitació acumulada de 106,8 litres per metre quadrat a Calonge, 84,6 al Port de la Selva, 93 a Castell d'Aro i els 65 de Palamós, segons dades del Meteocat i Meteoclimatic. Protecció Civil va activar l'alerta de l'Inuncat per les importants acumulacions d'aigua que es van produir durant la jornada, així com per la seva intensitat torrencial. En tan sols mitja hora, es van arribar a acumular 36 litres per metre quadrat a Castell-Platja d'Aro i 27 a Castelló d'Empúries, segons dades de les estacions automàtiques.

Els Bombers van acumular més de 180 serveis per incidències derivades dels aiguats, especialment a l'Empordà. Des de la matinada fins a les sis de la tarda, el telèfon d'emergències 112 va rebre 310 trucades per 209 incidències derivades de la pluja, la majoria d'elles al Baix Empordà ( 106) i l'Alt (41). El temporal va escombrar la sorra de les platges de la Costa Brava i va obligar a tancar els accessos a espigons, rieres i zones inundables.

També es van registrar incidents a Palamós, S'Agaró, Sant Feliu de Guíxols, el Port de la Selva i Lloret de Mar, on es van inundar diversos carrers i va entrar aigua en locals, baixos i aparcaments sense que hi haguessin ferits.

Les fortes tempestes van afluixar a la tarda i es van desplaçar cap al sud del país. Per a avui, el Meteocat avisa de perill moderat per mala mar fins a les sis de la matinada. El perill remetrà al llarg del matí. El front, que va escombrar el litoral gironí, va deixar onades que van superar els quatre metres a Begur, segons dades de Ports de l'Estat.