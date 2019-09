El catalanisme moderat aborda el futur de Catalunya en una cimera a Poblet

El monestir de Poblet va acollir ahir una cimera de representants civils i polítics de l'espai del catalanisme moderat, contraris a la via unilateral cap a la independència, amb la participació d'exdirigents del PDeCAT.

El País de Demà és el nom de la plataforma impulsora d'aquesta jornada de debat i reflexió a Poblet, que demana superar el procés perquè no és «possibilista» i advoca per treballar en «grans consensos» i recuperar una relació «fluida» amb l'Estat. En els debats a porta tancada de Poblet, que van girar al voltant d'una sèrie de ponències polítiques i sectorials, van participar unes 150 persones, entre elles el portaveu i principal impulsor d'El País de Demà», Antoni Garrell.

Garrell va remarcar que representen un moviment de la societat civil «totalment transversal on hi ha gent que és molt independentista i d'altra que no ho és». «Ens aplega que Catalunya tingui futur de veritat», va dir. Garrell va assenyalar que dels assistents només el 5% eren polítics o expolítics. Així mateix, va destacar la figura del contrarelator, encarregat de coordinar els espais de discussió i de preparar el document definitiu, que no es va tancar en aquesta jornada.

Garrell va deixar clar dimecres que, encara que en aquesta reunió podien acudir exdirigents del PDeCAT o de CDC que a títol personal han fet les seves aportacions als textos –com Marta Pascal, Carles Campuzano i Lluís Recoder–, El País de Demà no té «cap interès» a convertir-se en un nou partit polític, ni està condicionat pel procés de reordenació de JuntsxCatalunya.

Abans d'entrar a la reunió del monestir de Poblet, Garrell va destacar, en unes breus declaracions als periodistes, que «els presos no haurien de ser a la presó», i va assenyalar que «la independència és una legítima aspiració dels catalans, i a partir d'aquí que cadascú assumeixi les seves àrees de responsabilitat».

La iniciativa es va idear ara fa un any, però el treball de documents va començar el juny passat, amb un nucli de 40 persones que va elaborar uns primers esbor-ranys que, durant les darreres setmanes, han anat rebent aportacions per via telemàtica d'unes 260 persones, una bona part d'ells procedents del món acadèmic i empresarial.