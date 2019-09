Más Madrid aprova presentar-se a les generals

Más Madrid va aprovar ahir presentar-se a les eleccions generals el 10 de novembre. En una assemblea amb càrrecs electes, dirigents i militants –en total unes 500 persones segons l'organització–, la formació va optar per participar als comicis. «S'aprova per immensa majoria iniciar el procés per concórrer a les eleccions», va informar el partit a Twitter. No s'ha decidit encara qui encapçalarà la candidatura, mentre que el portaveu de Más Madrid a l'Assemblea de Madrid, Íñigo Errejón, no va participar a la trobada per «no condicionar el debat». Segons la formació, municipis, districtes i sectorials seguiran debatent fins dimecres, quan es tancaran tots els detalls de la llista electoral i es validarà la decisió.

Amb aquesta decisió, que asseguren que va ser «majoritària» i «debatuda», la formació busca ser «un antídot» per poder «recuperar la confiança dels espanyols en la dignitat de les institucions», així com per facilitar un govern espa-nyol progressista.

En una atenció als mitjans poc després de la decisió, Gabi Ortega, regidor de Más Madrid per Móstoles, va apuntar que no poden «quedar-se de braços plegats» i va apostar per fer «un pas endavant». En un sentit similar es va expressar la regidora de la formació a Madrid, Inés Sabanes, que va afegir que el seu objectiu principal és «combatre l'abstenció» que creuen que és el risc més gran perquè portaria a un govern amb suport de la ultradreta, i no tant la divisió dels vots d'esquerres entre la seva candidatura i Podem. «S'ha imposat la frustració de no tenir un govern progressista; nosaltres podem intervenir i ser l'alternativa, podem ajudar a configurar aquest govern», va insistir Sabanes.

Encara que no es va decidir en aquesta assemblea qui encapçalarà la llista electoral del 10-N, els dos regidors van assegurar que la persona «idònia» per fer-ho és Íñigo Errejón, tant per «responsabilitat i coherència» com «pel que representa com a referent a Madrid». «Ho hem de fer amb persones com Errejón, amb tarannà coherent i seny per facilitar acords i posar fi al bloqueig polític», va explicar Ortega, que va afegir després que estan «convençuts» que Errejón «administrarà el mandat de les bases amb molt seny».

Tot i això, van insistir que la decisió sobre qui liderarà la candidatura encara no està presa i van reconèixer que a l'assemblea, on el sentir majoritari va ser favorable a Errejón, també hi va haver veus que van proposat que lideri la llista una dona.

Segons van explicar, al llarg de la setmana vinent hi haurà trobades a municipis, districtes i grups sectorials per debatre sobre la decisió i sobre els detalls, que s'acabaran validant dimecres en una altra assemblea, encara que van apuntar que de moment no sa-ben quin serà el format de la trobada.

Per altra banda, la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, va veure «molt positiu» que Más Madrid concorri a les eleccions generals perquè quan el seu líder, Íñigo Errejón, «es presenta a algun lloc, divideix l'esquerra».