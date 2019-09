Unes 200 persones reclamen la llibertat dels detinguts a la plaça de Sant Pere de Berga

A Berga van ser 200 les persones que van reclamar la llibertat de les 9 persones detingudes ahir. Després de l'acte de Música per la Llibertat que es fa cada dia a les 7 a la plaça de Sant Pere, es va llegir un manifest de suport als detinguts. Diferents polítics com Alba Camps, delegada del Govern a la Catalunya Central; l'alcalde de Puig-reig, Josep Maria Altar-riba; i els regidors de Berga Ivan Sánchez, Aleix Serra i Jordi Sabata hi van participar. En acabar, una trentena de persones es van concentrar durant cinc minuts davant la caserna de la Guàrdia Civil, on hi havia dos agents dels Mossos. No hi va haver incidents.