El Suprem avala per unanimitat que s'exhumi Franco del Valle de los Caídos

La secció quarta de la sala contenciosa-administrativa del Tribunal Suprem va avalar ahir l'exhumació de Francisco Franco del Valle de los Caídos i el trasllat de les restes al cementiri del Pardo, a Madrid.

Segons van informar fonts jurídiques, els sis magistrats van rebutjar per unanimitat durant la deliberació d'ahir al matí el recurs de la família del dictador contra la decisió de l'executiu espanyol de portar-lo a la cripta on hi ha enter-rada la dona de Franco, Carmen Polo, al Pardo.

Els set nets de Franco insistien a portar-lo a la cripta de la catedral de l'Almudena, situada a peu de carrer i en ple centre de la capital, on ja està enterrada la seva filla, Carmen Franco Polo. La sala presidida per Jorge Rodríguez Zapata va prendre aquesta decisió en una hora i, així, dona llum verd a la decisió de l'executiu espanyol.

El Tribunal Suprem només va detallar la decisió presa pels sis magistrats Rodríguez Zapata, Segundo Menéndez, Celsa Pico, Pilar Teso, José Luis Requero i Pablo Lucas -ponent de la sentència-, però encara no ha fet públic el contingut de la deliberació i els arguments que esgrimeixen.

A la deliberació d'ahir l'alt tribunal va pronunciar-se sobre el fons de la qüestió i va avalar l'exhumació en compliment de la llei de Memòria Històrica després que la paralitzés cautelarment a principi de juny, quan falten pocs dies per a la data prevista per treure les restes de Franco del Valle de los Caídos.

L'executiu de Pedro Sánchez va fixar el març com a data per reinhumar el dictador al cementiri de Mingorrubio, al Pardo, el 10 de juny.

La família de Franco va recórrer la decisió i ara el Suprem ho desestima i avala el decret del Govern espanyol.

Així doncs, l'executiu espanyol podrà posar punt final a un procés administratiu llarg que va començar el 24 d'agost de l'any passat, poc després que Pedro Sánchez arribés a la Moncloa després de guanyar la moció de censura.

La vicepresidenta, Carmen Calvo, ja va avançar que intentaran exhumar-lo «com més aviat millor».



Recursos pendents

Ara caldrà veure què passa amb la causa oberta al Tribunal Superior de Justícia de Madrid, que va suspendre cautelarment la llicència d'obres per treure el cos del dictador del mausoleu pel recurs d'un particular que al·legava que l'exhumació generava problemes de seguretat de les obres per aixecar les lloses de la sepultura de Franco. A banda, el Suprem també haurà de pronunciar-se més endavant sobre els recursos de la Fundació Francisco Franco, l'Associació de la Defensa del Valle de los Caídos i la comunitat benedictina, que resoldrà en línia amb la decisió que ha pres sobre la petició dels familiars de Franco.