L'agenda de l'1 d'octubre: l'independentisme prepara actes i mobilitzacions

L'independentisme es prepara per a commemorar el segon aniversari del referèndum de l'1 d'octubre, efemèride marcada per la imminència de la sentència del Tribunal Suprem sobre el procés. Aquestes són les convocatòries més significatives:



L'acte oficial del Govern

El president de la Generalitat, Quim Torra, el vicepresident del Govern, Pere Aragonès, i la resta de l'executiu català protagonitzaran un acte al Pati dels Tarongers del Palau de la Generalitat, amb el títol "Compromís del Primer d'Octubre", a les 11.00 hores.



Partits i entitats presenten més mobilitzacions

Al tall del migdia, partits i entitats independentistes se citaran als jardins de La Sedeta, a Barcelona, per presentar "el marc de les mobilitzacions" que preveuen com a resposta davant una eventual sentència condemnatòria contra els líders del procés.

Convoquen aquest acte de presentació de les mobilitzacions de resposta al Suprem JxCat, ERC, la CUP, l'ANC i Òmnium Cultural.



La incògnita dels CDR

El primer aniversari de l'1-O, l'any passat, els activistes dels Comitès de Defensa de la República (CDR) van acaparar bona part del protagonisme de la jornada, amb talls de carreteres, ocupació d'infraestructures i protestes improvisades en múltiples punts de Catalunya.

Per a aquest any, mantenen un vel de secretisme sobre les accions previstes per a l'1-O, després de l'impacte causat per l'empresonament de set dels seus membres per preparar, presumptament, accions violentes.



Manifestació a Barcelona

A les 19.00 hores, hi haurà una manifestació pels carrers de Barcelona, també convocada per l'ANC, que anirà des de la cèntrica plaça Catalunya fins a l'Institut Jaume Balmes - on hi va haver càrregues policials durant l'1-O -, passant abans pel davant de la seu de la Comissió Europea a Barcelona.



Concentracions en diferents punts de Catalunya

Des de l'ANC també s'han impulsat altres actes per commemorar el segon aniversari del referèndum: marxes amb torxes a municipis com Girona, Tordera, Cardedeu o Sant Andreu de la Barca, concentracions a Tarragona, Vic, Sabadell i Tàrrega, entre d'altres, i actes polítics en desenes de localitats, com Lleida, Tortosa, Blanes o Mataró.



ERC, amb acte propi

Com ja van fer en la passada Diada de l'11 de setembre, els republicans marcaran perfil propi amb una convocatòria al marge de la resta de partits i entitats.

Serà a les 18.30 hores, a Fonollosa (Bages), i hi intervindran el vicepresident Pere Aragonès, el president del Parlament, Roger Torrent, la portaveu republicana, Marta Vilalta, i els candidats al Congrés Gabriel Rufián i Carolina Telechea, a més de l'alcalde, Eloi Hernández.



Marxa cap a Lledoners

A la nit, cap a les 21.30 hores, està previst que conflueixin a l'exterior de la presó de Lledoners diverses marxes procedents de quatre punts de la zona convocades per l'ANC.

Es preveu que les persones que es congreguin en els voltants de la presó on es troben els líders independentistes presos portin llums led.



L'esquerra alternativa es cita també el 3-O

Organitzacions com la CUP, la CGT, el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) o la Intersindical-CSC, que formen part de la Plataforma 3 d'octubre, han convocat una manifestació dijous que ve a les 19 hores a l'antiga presó Model de Barcelona.

Amb el lema "Un Estat no pot res contra un poble treballador al carrer", aquesta mobilització coincidirà amb el segon aniversari de l'"aturada de país" que es va convocar el 3 d'octubre del 2017 en contra de la "violència policial" de l'1-O.