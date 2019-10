Restringeixen els accessos a les estacions de Sants i de Girona

Els accessos a les estacions de Sants i de Girona estan limitats a una única entrada amb motiu del segon aniversari de l'1-O, segons han explicat a l'ACN fonts de Renfe. Tallar les vies de l'AVE ha estat una de les accions tradicionals dels CDR. Aquest cop, però, s'ha pres la decisió de restringir els accessos per evitar aquest tipus de protestes.

Així, a Girona només es pot accedir per una entrada, i el mateix passa a Sants, on el transbordament amb el metro està tancat. Els usuaris han de sortir al carrer i després entrar a l'estació de tren per les portes centrals, que són les que estan obertes. Furgonetes de Mossos d'Esquadra protegeixen les estacions.