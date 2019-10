Sánchez presenta el PSOE com l'esquerra que «no s'avergonyeix» d'Espanya

El president del Govern central en funcions, Pedro Sánchez, va submergir ahir el seu partit en la precampanya de les generals del 10 de novembre i va presentar el PSOE com «l'esquerra que no s'avergonyeix mai d'aquesta paraula que és Espanya».

En l'acte de presentació del nou lema de precampanya «Ara Govern, Ara Espanya», Sánchez va treure pit de com el PSOE «ni entrega» Espanya, com l'acusa la dreta, «ni oculta» ni «s'avergo-nyeix» d'esmentar la paraula Espanya, com passa segons ell a la resta de formacions d'esquerra, incloent-hi el nou partit d'Iñigo Errejón, Més País, que per primera vegada concorrerà a les generals.

Com va dir al Comitè Federal del PSOE dissabte, Sánchez vol girar full a la fase de retrets amb el PP, Cs i Unides Podem, els quals culpa del bloqueig i de la impossibilitat de formar govern. «No hi ha temps a perdre en laments o culpes», va reiterar ahir davant la plana major del seu govern, membres de l'Executiva del PSOE i altres càrrecs i quadres del partit.

Sánchez creu que «Espanya mereix una campanya en positiu» que permeti a la ciutadania conèixer el projecte, les idees i els equips amb els quals compta el PSOE per continuar modernitzant el país i afrontar els reptes pendents, des de l'ocupació, l'educació o les pensions, passant per la lluita contra l'emergència climàtica. El president està reiterant aquests dies, i ho continuarà fent, el missatge que el PSOE és «l'única» formació política capaç de portar a Espanya «estabilitat, sentit d'estat i un full de ruta clar» que permeti «tancar» l'etapa d'«interinitat» oberta des del 2015 amb la irrupció de nous partits que van fragmentar el Parlament.

Respecte de Catalunya, Sánchez va exigir als independentistes que «no juguin amb foc» i condemnin la violència en totes les seves formes perquè els catalans «no volen independència, volen convivència» i el que Catalunya necessita és «primer llei i després diàleg». Va sentenciar que la població catalana busca la «convivència» i en aquesta línia va demandar a l'independentisme que «reconegui el seu fracàs» i que «deixi de fracturar la societat» per pensar en les «possibilitats reals» del territori.