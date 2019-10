Assalten de forma violenta una anciana de 90 anys

La Carmen va ser assaltada per dos delinqüents en el portal de casa seva. Dos lladres sense escrúpols no van dubtar a utilitzar la violència contra una anciana de 90 anys, deixant-la tirada al terra. La imatge del robatori va ser captada per una càmera i la Policia tracta d'identificar els lladres que van assaltar a la Carmen a plena llum del dia en un dels barris més concorreguts de la capital aragonesa. El vídeo ja està corrent per les xarxes socials i els usuaris no han dubtat en condemnar aquesta agressió.