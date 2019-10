El Suprem denega una petició de Cuixart per acompanyar el seu fill al pediatre

El Tribunal Suprem ha denegat una petició del president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, per poder acompanyar el seu fill recent nascut a la revisió pediàtrica corresponent. Cuixart recorrerà perquè no vol renunciar a la "responsabilitat com a pare ni a la defensa de l'interès del menor", amb l'agreujant que és un pres preventiu.

Cuixart remarca que l'interès superior del menor posa en l'eix del debat la cobertura de les necessitats afectives i educatives dels fills, amb l'objectiu de garantir el seu desenvolupament i formació. Per tant, considera que quan demana aquest permís, no és en benefici seu, sinó de l'infant, perquè és obligació del sistema evitar el trencament dels vincles afectius i familiars.

Òmnium recorda que la Llei General Penitenciària regula els permisos i apunta que deixa marge interpretatiu al jutge, amb jurisprudència de permisos per assistir al casament d'un fill, posar flors a la tomba del pare o anar a la comunió de la filla.