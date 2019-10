Ayuso diu que Casado «no està enfadat» per les paraules sobre el 1936

La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, va assegurar ahir que el líder del PP, Pablo Casado, no està «enfadat» ni «disgustat» per les seves paraules de dijous a l'assemblea de Madrid sobre la crema d'esglésies el 1936. Dijous, en el ple del Parlament regional madrileny, Ayuso va respondre una pregunta de Vox pel seu «silenci» davant de la llei de memòria històrica preguntant-se si després de l'exhumació de les restes de Francisco Franco «què serà el següent? La creu del Valle? El Valle? Les parròquies del barri cremaran com en el 36?».

En declaracions als mitjans ahir, abans de participar en la celebració del patró de la Policia, Ayuso va explicar que havia parlat personalment amb Casado, i que aquest no estava ni «enfadat» ni «disgustat». El líder del PP va afirmar que les paraules d'Ayuso només són una referència «a una frase que Rita Maestre va dir en l'assalt a una capella a la Universitat Complutense».