Així han promès el càrrec els diputats de cada partit

ACN

Els diputats independentistes al Congrés dels Diputats han promès el càrrec per imperatiu legal i per la sobirania de Catalunya i la llibertat dels presos i exiliats. Els electes d'ERC al Congrés han promès "per la llibertat de les preses polítiques i fins la constitució de la República Catalana, per imperatiu legal". Els de JxCat han pres possessió del càrrec amb la fórmula: "Amb lleialtat al mandat democràtic de l'1 d'octubre i al poble català, per la llibertat dels presos i exiliats; per imperatiu legal, ho prometo". Els dos diputats de la CUP han promès "en lleialtat primera i última a la sobirania del poble català". Pel que fa als comuns, també han fet servir fórmules diverses en record de les 'tretze roses', per la "classe treballadora" o per "un país on l'amor guanyi l'odi".

Els diputats d'altres formacions, com els d'EH Bildu, també han promès amb fórmules alternatives, concretament, "fins la creació de la República basca". Ho han fet en basc i això ha provocat la protesta de diputats de les bancades de PP i Vox que s'han queixat que no ho entenien. Els diputats de les formacions de dretes també han fet crits i signes de desaprovació quan els diputats independentistes i els de Podem han promès amb fórmules alternatives.

De fet, Cayetana Álvarez de Toledo (PP) i Santiago Abascal (Vox) han tractat d'aturar la presa de possessió per aquest fet. La presidenta del Congrés, Meritxell Batet, ha rebutjat les protestes i ha fet continuar la sessió.



Primera topada entre Batet i Álvarez de Toledo



Just abans de l'inici de les promeses dels diputats, la presidenta del Congrés ha hagut de rebatre una intervenció de la portaveu del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, que ha demanat la paraula per reclamar-li que eviti "l'espectacle humiliant" que es va veure el maig i li ha retret que no faci "res" per forçar els diputats a prometre sense "reserves mentals ni verbals". A més, ha advertit de les "conseqüències de no jurar de manera escrupolosa" d'acord a la Constitució.

Batet li ha "agraït" el fet que "vetlli" per la bona acció de la presidència, però ha assegurat que actua d'acord a l'ordenament jurídic les seves funcions "tenint un criteri addicional de la JEC". Per tant, segons Batet, "la presidència aplicarà el Reglament, la resolució i tota la normativa vigent per garantir que els drets fonamentals a l'Estat es pugui exercir de la millor manera possible per garantir el dret fonamental a la participació". "Es pot quedar tranquil·la", ha dit, perquè "la presidenta no farà una aplicació arbitrària de les normes, sinó una aplicació jurídica de les mateixes".



Vox: "Per Espanya, sí, juro"



Vox tampoc ha utilitzat la fórmula estàndard. Els representants de la formació de Santiago Bascal han pronunciat la frase "Per Espanya, sí, juro" a l'hora de fer la promesa o jura de l'acta. Els diputats de Vox han fet crits en el moment en que els independentistes han promès l'acta.