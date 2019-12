Denunciat penalment a les Garrigues un camioner que multiplicava per set la taxa màxima d'alcohol permesa

Els Mossos d'Esquadra van denunciar penalment aquest dimarts un camioner com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat del trànsit després de sorprendre'l conduint begut. Cap a les onze del matí, un conductor que circulava per l'N-240 a la comarca de les Garrigues va alertar la policia en veure un camió que circulava de forma negligent, envaint el sentit contrari de la marxa. Poc després, una patrulla del cos va localitzar i aturar el vehicle a la carretera L-200, al terme de les Borges Blanques. El camioner va donar una taxa d'1,05 mg/l en la prova d'alcoholèmia, multiplicant per set la màxima permesa en el cas de conductors professionals, que és de 0,15 mg/l. Davant els fets, els Mossos van denunciar l'home, un veí de Múrcia de 50 anys i origen ucraïnès, i van immobilitzar el camió.