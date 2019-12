Torra declina participar als actes de la Constitució: «És una eina que justifica la repressió»

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha declinat participar als actes del Dia de la Constitució perquè és "una eina que justifica la repressió" i "no representa la majoria de catalans". Així ho afirma en dues cartes enviades a la presidenta del Congrés, Meritxell Batet, i a la delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera.

Torra apunta que la Carta Magna espanyola no va ser votada per la gran majoria dels catalans amb dret a vot avui. Per això, el president constata la "determinació" dels catalans a escriure una Constitució catalana "nova, més moderna, més democràtica i justa", que sigui "fidel" a la voluntat de la ciutadania catalana en el marc d'un procés "democràtic i lliure".