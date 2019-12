Una dona amb hipotèrmia severa salva la vida després de sis hores amb el cor aturat

La coordinació entre els Bombers, el SEMi l'Hospital Vall d'Hebron ha aconseguit salvar la vida a una dona amb hipotèrmia severa que va tenir el cor aturat durant sis hores.



La dona va ser rescatada a la Vall de Núria inconscient i amb una temperatura corporal de 18 graus. Els serveis d'emergència van practicar-li les primeres maniobres de reanimació per traslladar-la el més aviat possible a l'Hospital Vall d'Hebron, on se li va aplicar la tècnica ECMO, l'oxigenació amb membrana extracorpòria, per reoxigenar els teixits i reescalfar la pacient.



Més de sis hores després, el cor de la pacient va tornar a bategar de forma autònoma. El cas és ''excepcional'' perquè és una de les reanimacions més llargues al món amb un ús de la tècnica ECMO pionera a l'Estat.





Una excursió a la Vall de Núria que va acabar amb ensurt

Un trasllat amb dos helicòpters diferents

Un cas "excepcional"

L'Audrey i el seu marit van sortir d'excursió per la zona de la Vall de Núria el 3 de novembre passat. Al cap d'unes hores es van perdre i van avisar els equips d'emergència a través del 112 però durant l'espera les condicions meteorològiques van empitjorar i l'Audrey va perdre la consciència i va començar a mostrar símptomes d'hipotèrmia. La geolocalització que va enviar el marit no era exacta i per tant, va caldre la identificació d'algunes fotografies del lloc perquè els equips d'emergència, en aquest cas els Bombers, poguessin trobar la parella. Entre l'avís de la pèrdua fins que els van visualitzar des de l'helicòpter van passar pràcticament dues hores.Quan l'helicòpter va arribar al lloc dels fets es va adonar que la situació de la noia, de 34 anys i natural del Regne Unit, era més greu que la que un principi havien intuït però no van poder fer res sobre el terreny, ja que les condicions no permetien aterrar l'helicòpter. Els Bombers van decidir endur-se la parella a Campdevànol on si que li van començar a practicar les maniobres de reanimació cardiopulmonar bàsiques amb l'equip del SEM.Van ser els professionals del SEM que van decidir quei que havia d'anar fins a Vall d'Hebron, per la qual cosa, es va alertar el centre per preparar l'equip que li hauria de fer. La noia va ser traslladada en dos helicòpters diferents, amb el canvi a Vic.Un cop a Barcelon, l'equip d'ECMO de Vall d'Hebron va decidir aplicar-li immediatament. Aleshores ja portava unes tres hores llargues amb el cor aturat. Els metges expliquen que el cor no tenia activitat elèctrica i que no hi havia signes de vida, però en canvi van apostar per aplicar aquesta tècnica i provar si la podien ''ressuscitar''. A quiròfan se li van col·locar les cànules de la màquina per fer circular la sang fora del seu cos de manera que es tornava a introduir després d'oxigenar-la i retirar-li el diòxid de carboni. D'aquesta manera, ha explicat el doctor Eduard Argudo, es comença a oxigenar la sang i gràcies a un circuit tancat d'aigua es va poder anar reescalfant i controlant la temperatura del cos de l'Audrey. En ser rescatada, el termòmetre havia marcat 18 graus negatius, mentre que en arribar a l'hospital tenen registrada una temperatura de poc més de 20 graus, una situació que es considera hipotèrmia greu.Tanmateix, aquesta situació va aportar beneficis a la pacient, ja que segons ha explicat el coordinador del SEM de la Catalunya Central, Chus Cabañas ja que a aquesta temperatura el sistema nerviós central pot aguantar durant deu vegades més de temps que a 37 graus, és a dir,Cabañas ha reconegut que no estan ''acostumats'' a fer una reanimació tan prolongada.L'Audreyi un cop la sang li va començar a arribar als teixits, i quan va arribar als 30 graus, es va fer una primera descàrrega elèctrica per intentar despertar-li el cor, i va funcionar. Els metges van decidir mantenir la noia en aquesta temperatura un dia més per poder comprovar la seva recuperació física i neurològica, ja que podia ser que tingués alguna conseqüència en aquest sentit, i, de fet, el doctor Eduard Arguado ha reconegut que un cop recuperada l'activitat del cor, el cos va presentar una fallada multiorgànica i es va haver d'anar estabilitzant.Amb les primeres reaccions de la pacient i les proves neurològiques es va comprovar que estava condicions. Després de sis dies a l'UCI, l'Audrey es va traslladar a planta on hi va restar ingressada sis dies mes. Així, dotze dies després de viure durant sis hores amb el cor aturat, va poder tenir l'alta i actualment ja fa pràcticament vida normal.Per Argudo és clarament un cas ''excepcional'' al món perquèa més de ser el primer cas que s'aplica l'ECMO en una reanimació de malalt amb hipotèrmia severa en tot l'estat espanyol. Considera que el cas ''ens dona el camí'' que s'ha de seguir en l'atenció d'aquests malalts.L'Audrey, que fa tres anys que viu a Catalunya amb la seva parella, és una amant de la muntanya i malgrat l'experiència, ha assegurat que hi tornarà. Visiblement emocionada ha reconegut estar molt feliç de poder explicar la vivència malgrat no recordar res del que va passar. Ha reconegut que els primers dies no n'era conscient però que ara, havent llegit tot el que ha passat i tot el que li han fet, és conscient que ha estat ''increïble'' i se sent molt ''afortunada'' per haver pogut continuar vivint. ''Sóc feliç'', ha conclòs.L'operació va ser fruit de la bona coordinació entre els agents de Bombers de la Generalitat, els professionals del SEM i l'equip d'ECMO de l'Hospital Vall d'Hebron. Responsables dels tres equips han volgut recalcar que fa cinc anys, en una situació similar ''s'hagués llençat la tovallola' i que en canvi ¡¡gent amb uniforme'' van prendre les decisions correctes per evitar la mort de la noia, que era més que provable.