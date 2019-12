Un centenar d'alcaldes es manifesten en defensa dels presos a Barcelona

Un centenar d'alcaldes i regidors independentistes es van manifestar ahir des de la plaça de Sant Jaume fins a la delegació del Govern a Catalunya a Barcelona en defensa «dels presos polítics i exiliats» independentistes.

Amb una pancarta que deia «Llibertat presos polítics i exiliats», els alcaldes, de JxCat, ERC i la CUP, alguns amb la vara a la mà, van recórrer els carrers de la ciutat, van passar per davant de la prefectura de la Policia Nacional a Via Laietana fins arribar a la Delegació del Govern a Catalunya, on van intentar reunir-se amb la delegada Teresa Cunillera, que era a Figueres. Davant de la comissaria de Via Laietana, els alcaldes es van aturar i van cridar «Fora les forces d'ocupació».

L'alcalde de Teià, Andreu Bosch, va dir que volien mostrar el rebuig a la sentència del Suprem, així com «a la repressió policial i de l'Estat contra ciutadans que aquests dies pateixen detencions indiscriminades». L'alcaldessa de Vilanova del Vallès, Iolanda Lorenzo, va llegir un manifest davant de la Delegació del Govern, aprovat a l'Assemblea de Càrrecs Electes de Catalunya, que demana la llibertat i l'amnistia, una taula de diàleg i mediació internacional per resoldre el conflicte polític.