Greta Thunberg reclama «accions reals» pel clima als líders mundials

La jove activista pel clima Greta Thunberg va reclamar ahir «accions reals» als líders mundials per abordar l'emergència climàtica i va desitjar que la 25a Cimera del Clima de l'ONU que té lloc a Madrid acabi amb «concrecions». «No podem esperar més», va afirmar Thunberg en una multitudinària roda de premsa al centre cultural La Casa Encendida de Madrid, prèvia a la marxa pel clima, a la qual van assistir centenars de periodistes repartits en tres sales.

L'activista sueca de 16 anys va dir que el moviment Fridays for Future ha generat més consciència social, però va lamentar que no ho poden considerar una victòria perquè les emissions segueixen creixent i els governants no han emprès «accions reals».

«Fa un any i mig que ens manifestem i bàsicament no ha passat res. No podem seguir així, no és una solució sostenible que hi hagi nens saltant-se classe», va remarcar. Thunberg va fer la roda de premsa acompanyada de tres joves activistes més, de l'Estat espanyol i d'Uganda, i va mostrar incomoditat diverses vegades per ser el centre d'atenció dels mitjans de comunicació.

Els moviments de l'activista sueca, de només 16 anys, van ser seguits amb gran expectació. A primera hora del matí va arribar amb tren a l'estació de Chamartín, on l'esperaven desenes de de càmeres i on va recollir-la un cotxe elèctric. Posteriorment, Thunberg va visitar la seu de la COP25 al recinte firal d'Ifema. Va ser una visita sorpresa, ja que no se l'esperava a la cimera fins a la setmana que ve.

Després de la roda de premsa, Thunberg, icona de la lluita mediambiental de només 16 anys i impulsora dels Fridays for Future, va encapçalar la manifestació convocada per les plataformes Joventut pel Clima-Fridays for Future Espanya, Aliança pel Clima, Aliança per l'Emergència Climàtica, 2020 Rebel·lió pel Clima, Cimera dels Pobles, Societat Civil per l'Acció Climàtica (SCAC) i Minga Indígena, amb el suport de centenars d'organitzacions internacionals. La marxa va començar a les sis de la tarda a Atocha i va acabar a Nuevos Ministerios amb un acte en què van demanar-se «mesures sense pal·liatius per a una situació sense precedents», segons anunciava la convocatòria dels organitzadors.

Thunberg ha viatjat a Madrid des dels Estats Units amb motiu de la 25a Cimera del Clima de l'ONU. L'activista pel clima ha fet el trajecte en catamarà i ha trigat 21 dies a arribar a la península Ibèrica. El vaixell que transportava la jove sueca va atracar a Lisboa dimarts. Thunberg va arribar a Madrid amb tren des de Portugal.