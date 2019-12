Iglesias insta tothom que acusi Podem a «anar als tribunals»

El secretari general de Podem, Pablo Iglesias, va assegurar sobre l'advocat José Manuel Calvente que va ser acomiadat per «un cas d'assetjament sexual molt greu» i va reptar «tothom que acusi Podem» d'haver comès irregularitats o delictes a anar «als tribunals i que dirimeixin». Abans d'acudir a l'acte de commemoració del Dia de la Constitució al Congrés, Iglesias va respondre així els periodistes que li van preguntar per l'acomiadament del fins llavors responsable de Protecció de Dades del partit, després d'obrir-li un expedient per un suposat assetjament sexual i laboral a una treballadora.

La direcció del partit morat va confirmar aquest extrem després que una advocada de l'equip de Calvente i responsable de Compliment Normatiu a la formació, Mònica Carmona, dirigís una carta al Consell Ciutadà Estatal, publicada a diversos mitjans, en què assegurava que tots dos havien estat víctimes de represàlies per investigar irregularitats a Podem.

Calvente va explicar que presentarà una querella per calúmnies dirigida, entre d'altres, contra el secretari d'Organització, Alberto Rodríguez, la diputada Ione Belarra i la gerent, Rocío Val, als qui acusa de «construir proves falses» per justificar un acomiadament que ell atribueix a haver volgut investigar les «corrupteles» de Podem. L'advocat, que treballava per a Podem des del 2014, va negar tots els fets i va insistir a denunciar una persecució des de fa mesos després d'haver intentat aclarir algunes irregularitats que es van detectar després de rebre diverses denúncies internes sobre contractes o acomiadaments.

D'altra banda, onze membres de Consell Ciutadà Autonòmic de Podem a Balears van anunciar en una carta la seva dimissió en els òrgans interns del partit, decisió que justifiquen en l'«obediència al PSOE» dels membres de la direcció del partit, a la qual acusen d'haver entrat en una «deriva erràtica».