L'autora del polèmic pessebre de la plaça Sant Jaume: «A casa en tinc un amb terra, herbes, el naixement...»

El pessebre de la plaça Sant Jaume de Barcelona no deixa indiferent a ningú. Enguany ha tornat a crear polèmica. Ideat per Paula Bosch, la proposta gira al voltant de totes les caixes plenes d'objectes i de records que es recuperen per aquestes festes. Com cada any, la instal·lació ha rebut nombroses crítiques, tant per la temàtica, com pel preu (100.000 euros).

El més curiós del cas és que l'artista que l'ha creat, Paula Bosch, assegura que a casa seva opta per un pessebre convencional "amb terra, herbes, el naixement en una cova...". Ho fa en una entrevista a Diari de Girona, on explica que per la instal·lació de la plaça Sant Jaume es va inspirar "en els meus primers records relacionats amb el Nadal, en com vivíem a casa aquestes festes. L'arbre, les garlandes, els llums, les boles, com obríem cada capsa i descobríem els objectes..."

Respecte a les crítiques rebudes a través de les xarxes socials, assegura que n'està al marge, perquè no n'és usuària. "El que m'ha arribat a mi són missatges molt bonics, de gent que l'hi agrada i que s'hi sent identificada", afirma.

També justifica el cost del projecte: «Per la gent que no ha treballat en projectes artístics, potser és difícil d'entendre. Però té un cost. No es tracta només del disseny, hi ha molta gent que hi treballa i molt de material. Hi ha també producció, vigilància, servei de neteja, lloguer i compra de material, treballadors... Hi hem estat treballant des de l'abril».