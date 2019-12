Iceta esdevé 'trending topic' en comptar 8 nacionalitats a Espanya

? L'afirmació del líder del PSC Miquel Iceta, que «a Espanya hi ha vuit nacions, les he comptat», va provocar una allau de reaccions a les xarxes socials, quelcom que comença a ser habitual en el cas del socialista català, que darrerament no rebutja cap polèmica. «Les he comptat. Segons els estatuts d'autonomia, vuit, i si sumem el preàmbul de Navarra, nou. Els estatuts de Galícia, Aragó, València, Balears, Canàries, Andalusia, País Basc i Catalunya diuen que són nacionalitats, o nacionalitats històriques. Nació i nacionalitat són sinònims», va assenyalar Iceta, posant sal i pebre a l'inici del compte enrere per a la investidura.

«Ho diem des del 1978. Per a alguns, nació i estat són el mateix i la nació és homogènia. Per a nosaltres no. Per això, Espa-nya és una nació de nacions, i les nacions que viuen a Espanya són plurals. A Catalunya hi ha qui pensa que la nació és per als que parlen català. La nació és per a tots els catalans parlin català o castellà. Es pot ser nació sense aspirar a Estat», va asse-nyalar.