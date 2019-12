Torrent afirma que les bases d'ERC decidiran el substitut de Junqueras

El president de Parlament, Roger Torrent, considera que, si el líder d'ERC, Oriol Junqueras, no pot ser candidat a la presidència de la Generalitat en les properes eleccions catalanes, «seran els militants els qui acabin decidint la millor opció». Torrent, un dels pesos pesants del partit, no va voler anticipar «escenaris de futur» sobre qui serà el candidat d'ERC a la Generalitat si no pot ser-ho Junqueras, inhabilitat i condemnat a 13 anys de presó.

El president del Parlament es va mostrar «esperançat» davant la possibilitat que el proper dia 19 el Tribunal de Justícia de la UE, amb seu a Luxemburg, reconegui a Junqueras la condició d'eurodiputat i li atorgui la consegüent immunitat parlamentària. Això obriria la porta, segons Torrent, al fet que Junqueras pogués tornar a ser candidat a la presidència de la Generalitat, fet pel qual ja no caldria obrir un debat successori a ERC, encara que en el cas que no pogués encapçalar la candidatura, el president de Parlament considera que seran els militants els qui hauran de decidir.

«Junqueras no només és el líder d'ERC perquè ostenta la presidència, sinó que és qui millor sintetitza els valors del partit», va destacar. Conscient que el líder d'ERC ja ha afirmat que l'actual vicepresident de la Generalitat i coordinador nacional del partit, Pere Aragonès, seria un bon candidat, Torrent va reconèixer que «el que digui» Junqueras «és importantíssim i és un element crucial». Ara bé, va matisar, «el mateix Junqueras reconeix que hi ha uns determinats processos interns d'elecció dels candidats», perquè «ERC és un partit amb arrels republicanes molt sòlides» i amb mecanismes de «democràcia interna que s'utilitzen constantment en la presa de decisions». Per això, va assenyalar que, si a partir del dia 19 es tanca la possibilitat que Junqueras torni a encapçalar la llista d'ERC, «seran els militants els qui acabin decidint la millor opció».

Sobre la possibilitat que la secretària general d'ERC, Marta Rovira, i ell mateix puguin fer tàndem i encapçalar una candidatura, es va limitar a dir que «estem molt orgullosos que ella pugui excercir la secretaria general, és una peça clau no només dins d'Esquerra i en la política catalana».

Torrent va evitar postular-se com a possible candidat d'ERC i va indicar que tant ell com els altres dirigents republicans són «baules d'una cadena històrica» i estan «disposats a assumir el paper que toqui en cada moment i que demani el partit». Després de deixar clar que ell se sent «orgullós» de ser el president de Parlament, Torrent es va definir com «un independentista pragmàtic».