Moren cinc persones en l'erupció del volcà de White Island

Cinc persones van morir ahir a la matinada a causa de l'erupció del volcà de White Island, també coneguda amb el nom de Whakaari, al nord de Nova Zelanda, segons l'últim balanç ofert per la primera ministra, Jacinda Ardern, que va alertar que hi ha diversos ferits hospitalitzats en estat crític.

Ardern va explicar que entre els ferits hi ha neozelandesos, però també turistes d'Austràlia, Estats Units, Regne Unit, la Xina i Malàisia, segons recull el diari New Zealand Herald. Fins ara no havia transcendit la nacionalitat de cap dels afectats.

En roda de premsa, el subcomissari d'operacions de la Policia, John Tims, va descartar que encara hi hagi supervivents a l'illa i va confirmar 31 hospitalitzats. En total hi havia 47 persones a l'illa en el moment de l'erupció.

«No s'han vist signes de vida», va assegurar, després que un helicòpter de la policia, un altre de rescat i un avió de la Força Aèria neozelandesa fessin «diversos vols de reconeixement després de l'erupció». «La policia creu que qualsevol que hagués pogut ser tret de l'illa amb vida va ser rescatat en el moment de l'evacuació», va precisar a la nota, publicada poc després de la mitjanit (hora local). «D'acord amb la informació que tenim, no creiem que hi hagi cap supervivent a l'illa», va concloure.