La CUP envia una carta a Felip VI per explicar-li per què no ha anat a la Zarzuela

La CUP ha enviat una carta a Felip VI per traslladar-li els temes sobre els què hauria volgut parlar si hagués acceptat anar a la Zarzuela en el marc de la ronda de contactes per a la investidura. En la carta, els anticapitalistes citen el "mal" que ha fet la monarquia des de Felip V als Països Catalans i que, segons diuen, mai ha estat reparat. També fan referència a la "corrupció crònica que esquitxa la seva família" i citen el pare de Felip VI i la seva germana Cristina "vergonyosament absolta". Els cupaires reproven "l'augment de la repressió" contra les persones contràries a la monarquia i assenyala que la seva popularitat "està pel terra" encara més després de la seva intervenció pública "avalant la repressió" de l'1-O del 2017.

"Una entrevista protocol·lària no donava per tant; en lloc de perdre el temps hem triat celebrar un acte batejat 'El poble vol ser el rei' en què hi ha convidats moviments socials i les forces d'esquerra de la ciutat de Madrid.

I és que, segons la carta de la CUP, tenien "moltes coses" a dir-li però precisament la investidura era de les "menys importants de totes".