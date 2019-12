Mor als 14 anys el ballarí Jack Burns, conegut com el «nou Billy Elliott»

La «Elite Academy of Dance» va informar recentment de la mort del jove ballarí i actor britànic Jack Burns, de tot just 14 anys, conegut en l'entorn artístic com el «nou Billy Elliot».

Burns va ser trobat sense vida al seu domicili escocès de la localitat de Greenock, al municipi de Inverclyde, sense que les causes de la mort hagin transcendit de moment. El jove ballarí havia aparegut en sèries com 'Outlander' o 'Plain Sight' en les seves primeres incursions com a actor de primera fila.

"Jack va ser una inspiració per a tots", va comentar la seva acadèmia com a homenatge en el comunicat oficial de la mort, mostrant-se "completament devastats" i assegurant que "tots els nostres pensaments i oracions estan amb la família de Jack".