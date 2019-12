La Fiscalia, a favor de deixar en llibertat sota fiança tres dels set CDR acusats de terrorisme

La Fiscalia de l'Audiència Nacional ha informat a favor de deixar en llibertat sota fiança de 9.000 euros tres dels set CDR empresonats el 26 de setembre per pertinença a organització terrorista, fabricació i tinença d'explosius, i conspiració per causar estralls.

Segons va explicar el portaveu de la Fiscalia, Miguel Ángel Carballo, el Ministeri Públic ha respost així als recursos d'apel·lació contra la presó interposats per aquests tres membres dels CDR –Guillem Xavier Duch, Eduardo Garzón, Xavier Buigas–, les interlocutòries d'ingrés a la presó dels quals va haver de repetir recentment el jutge instructor Manuel García Castellón per ordre de la Sala. La Fiscalia, que ha rebutjat que aquesta decisió es degui a cap motivació política, va assegurar que el principal criteri per donar suport a la llibertat sota fiança d'aquests tres CDR és que cap d'ells va manipular explosius.

La secció segona del Penal ja va resoldre recursos d'apel·lació d'aquests tres investigats i va acordar anul·lar les seves interlocutòries de presó en considerar que no se'ls va proporcionar informació essencial en les vistes breus en què es va acordar la seva presó.