L'ATM fa marxa enrere i presenta un nou títol, la T-Familiar, per substituir la T-10

L'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) ha creat un nou títol, la T-Familiar, per substituir en alguns casos la T-10, ja que serà un títol multipersonal, de 8 viatges, costarà 10 euros per a la zona 1, durarà 30 dies consecutius i entrarà en servei l'1 de març.

El conseller de Territori i Sostenibilitat i president de l'ATM, Damià Calvet, va anunciar ahir la creació del nou títol, després de la reunió que va mantenir l'ATM, que també va acordar que la T-10 –que desapareix amb les noves tarifes del 2020– seguirà sent un títol multipersonal fins al 29 de febrer.

L'anunci arribava ahir després que el dia 4 l'ATM anunciés les noves tarifes del transport i la creació de la T-Casual per reemplaçar la T-10 com a títol de transport públic a Barcelona a partir de l'1 de gener del 2020, un assumpte que ha ocasionat algunes crítiques, entre altres raons perquè la T-Casual no serà un títol multipersonal. El conseller va explicar que el nou títol està pensat per a les persones que no viuen a Barcelona i van de forma ocasional a la capital catalana o bé per a aquelles que viuen a Barcelona però utilitzen el transport públic ocasionalment. Un altre dels ajustos és la gratuïtat del cost inicial d'emissió de la T-16, ja que s'elimina aquesta despesa de 35 euros, tot i que sí que es manté el cost de 35 euros per duplicat en cas de pèrdua.

El conseller va confirmar, a més, la congelació de tarifes per a l'àrea del Berguedà i el Ripollès. El departament va corregir l'anunci inicial d'un increment tarifari, com va recollir aquest diari diumenge, després de les protestes suscitades al Berguedà.