Protecció Civil activa el Ventcat pel fort vent que bufarà avui a Catalunya

Protecció Civil de la Generalitat ha activat l'alerta del pla Ventcat per la predicció de forts vents que bufaran a Catalunya fins dissabte i que guanyaran especial intensitat avui, quan poden superar els 100 quilòmetres per hora.

D'acord amb les prediccions del Servei Meteorològic de Catalunya, l'episodi de vent afectarà tot Catalunya i arribarà el seu pic d'intensitat aquest migdia, amb una afectació generalitzada sobretot a la meitat oest i sud. En concret, es veuran especialment afectades les poblacions de l'interior de Tarragona i Barcelona, així com el sud de la Catalunya Central i Ponent.

Tal com va explicar als mitjans el cap de Servei Meteorològic de Catalunya, Santi Sagala, després de la reunió del Comitè Tècnic del Pla especial d'emergències per risc de vent, s'esperen ratxes màximes de més de 70 quilòmetres per hora a tot el territori, encara que puntualment poden superar els 100 quilòmetres per hora.

Les zones de més risc seran les comarques tarragonines del Priorat, al Camp de Tarragona, el litoral i prelitoral centrals, inclosos el Vallès i la Catalunya Central, especialment el Bages i l'Anoia, i fins i tot el Baix Llobregat, tot i que els vents també podrien afectar Ponent i els pics pirinencs, litoral i litoral sud, així com al Pirineu Prepirineu. La previsió és que els vents redueixin la seva intensitat al llarg del dia i que la situació es normalitzi a partir de demà.