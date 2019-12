El TS rebutja flexibilitzar el règim penitenciari de l'exsoci d'Iñaki Urdangarin

El Tribunal Suprem ha rebutjat flexibilitzar el règim penitenciari de Diego Torres, que compleix cinc anys i vuit mesos de presó a Brians-2 pel cas Nóos, perquè feia poc temps que era a la presó en segon grau quan el va demanar i no hi havia dades suficients per reclassificar-lo.

L'exsoci d'Iñaki Urdangarin, condemnat pel desviament de fons de Nóos, va ser classificat en segon grau l'agost del 2018, poc després d'entrar a la presó, per la direcció general de Serveis Penitenciaris de Catalunya i, després de recórrer al Jutjat de Vigilància Penitenciària i a l'Audiència de Palma de Mallorca, tribunal que el va jutjar, ha arribat al Suprem, que ha desestimat el seu recurs.

Torres al·legava que, si escau concorrien les variables per a la seva classificació en tercer grau o semillibertat i demanava també l'aplicació de l'article 100.2 del Reglament penitenciari, més flexible, que permet al pres sortir a treballar diàriament a l'exterior sense estar classificat en el tercer grau. No obstant això, el Suprem ratifica la resolució que va dictar l'Audiència de Palma el desembre del 2018, que va destacar que l'absència de dades sobre Torres a causa de l'escàs temps que feia que era a la presó aconsellava la seva classificació en segon grau i impedien la configuració d'un règim mixt.

A més, recorda el Suprem, la interlocutòria impugnada també esmentava la «inexistència d'una proposta de l'equip tècnic» amb vista a l'aplicació de l'article 100.2 del Reglament penitenciari, un informe que, «d'altra banda, no sembla possible en aquest moment, tenint en compte l'escàs temps d'estada al centre penitenciari». Amb tot, no creu el Suprem que hi hagi contradicció entre la sentència que afecta Torres i altres resolucions anteriors, com deia l'empresari, que va demanar a l'alt tribunal unificar doctrina en matèria penitenciària.

Torres, condemnat per malversació, prevaricació i frau a l'administració, va ingressar a la presó el juny del 2018 després que el Tribunal Suprem rebaixés en dos anys i deu mesos la condemna que li havia imposat en un primer moment l'Audiència de Palma.