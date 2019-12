Una dona mata suposadament les dues filles petites i després se suïcida a Vilobí d'Onyar

El domicili on va tenir lloc la mort de les dues nenes

Els Mossos d'Esquadra investigaven ahir la mort violenta de dues nenes, de 5 i 6 anys d'edat, al seu domicili de Vilobí d'Onyar, presumptament a mans de la seva mare, que posteriorment va morir en llançar-se des d'un pont contra un camió a l'autopista AP-7.

En declaracions als periodistes, el cap de l'Àrea d'Investigació Criminal dels Mossos a Girona, Carles Martínez, va detallar que va ser el pare qui cap a les 13.30 hores va trucar al telèfon d'emergències 112 per advertir que havia trobat els cadàvers, amb evidents signes de violència, a casa seva a Vilobí d'Onyar, al nucli de Salitja. Martínez va remarcar que els Mossos d'Esquadra, a partir de com van trobar la casa quan van arribar al lloc, no tenien «cap tipus de dubte» que es tracta d'una «mort violenta bastant greu». Segons van indicar fonts de la investigació, els Mossos d'Esquadra treballen amb la principal hipòtesi que la dona va matar les seves dues filles.

Els Mossos d'Esquadra investiguen si una aixada que van trobar durant la inspecció ocular podria ser l'arma del doble crim, segons les fonts.

Una comissió judicial, integrada per la titular del jutjat d'instrucció número 2 de Santa Coloma de Farners –que va declarar el secret de les actuacions–, el fiscal, la lletrada del jutjat i un forense, va fer una inspecció ocular de l'escenari del doble crim.

Posteriorment, la dona es va llançar contra un camió a l'autopista AP-7 i va morir a l'hospital Trueta, on havia ingressat en estat crític. En concret, la dona va estacionar el vehicle al lateral de l'autopista, va sortir del cotxe, moment en què alguns testimonis van veure que anava tacada de sang, i es va llançar contra un camió que passava per la via, que la va envestir.

La família, d'origen espanyol, residia a la casa de Salitja des de l'any 2014. Segons va informar el TSJC, no hi ha cap antecedent judicial de violència entre els progenitors de les víctimes.

Les dues germanes no estaven escolaritzades i era la seva mare qui els feia classe a casa, segons fonts pròximes al cas.

En un comunicat, l'Ajuntament de Vilobí d'Onyar va expressar el seu condol per aquest infanticidi i va mostrar la seva «ràbia» pels «fets tristos i lamentables» que han ocorregut en aquesta localitat, pels quals va decretar tres dies de dol oficial.