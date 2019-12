La fiscalia rebutja modificar el temps de compliment de pena de cinc dels condemnats pel procés

La Fiscalia ha enviat aquest dilluns a la Sala Segona del Tribunal Suprem tres escrits on rebutja les peticions de les defenses de Jordi Sànchez, Jordi Turull, Josep Rull, Carme Forcadell i Joaquim Forn per modificar a la baixa la liquidació de les penes de presó i inhabilitació pel període de presó preventiva que van complir abans de la condemna. Segons la Fiscalia, les peticions "no tenen fonament" i cal rebutjar tan la petició de Forn perquè es consideri com a període d'inhabilitació els mesos en què no va poder assistir als plens de l'Ajuntament, com la de Forcadell perquè es computi com un dia de presó el període que va estar sota vigilància judicial entre el 2 i el 8 de novembre del 2018. També la petició de Sànchez, Turull i Rull que demanaven que s'apliqui una regla de conversió més favorable entre els dies de presó provisional i dels de la pena de presó.

La Fiscalia rebutja totes les peticions adduint que no es pot modificar a la baixa el compliment de les condemnes i reclama a la Sala Segona que actuï d'acord al seu criteri respecte a la petició de l'exconseller de l'Interior Joaquim Forn demana que es computi com a període d'inhabilitació el termini entre el 14 de juny i el 14 d'octubre del 2019 –dia de la sentència- en què malgrat haver estat elegit regidor de l'Ajuntament de Barcelona al mes de maig no va poder assistir als plens.

La Fiscalia s'hi oposa adduint que –contràriament al que va passar amb Junqueras, Sànchez, Turull i Rull- l'Ajuntament de Barcelona no el va suspendre com a regidor i a més va rebre l'autorització per part del Suprem de prendre possessió del càrrec. Segons la Fiscalia, si no hi va poder anar va ser perquè "li va ser denegada l'autorització per assistir a les sessions ordinàries del consistori barceloní tenint en compte la seva situació de presó preventiva".

"En síntesi el condemnat no va poder assistir a aquestes sessions per les limitacions derivades de la presó preventiva", i per tant aquesta inassistència "no és la conseqüència d'una suspensió cautelar, sinó de la necessitat de mantenir la mesura de presó provisional per salvaguardar les finalitats del procés" judicial. Per aquest motiu assegura que cal "rebutjar la pretensió formulada per la representació processal de Forn".

En el cas de Forcadell, la defensa demana la rebaixa d'un dia de presó pel període de 24 hores en què va estar sota "vigilància judicial" entre el 2 i el 8 de novembre del 2018. Segons la Fiscalia, la petició "no té fonament" perquè malgrat que la vigilància "afecta el seu dret a la intimitat", en realitat "no restringeix la llibertat personal ni la llibertat de moviments".

La Fiscalia també s'oposa a la petició de les defenses de Jordi Sànchez, Jordi Turull i Josep Rull, que demanen que es modifiqui la regla de conversió que s'aplica entre la mesura de presó provisional i la pena de presó. Al seu escrit –segons el fiscal- no proposen una regla nova, sinó que ho deixen al criteri de la Sala.

La Fiscalia s'hi oposa argumentant que no es pot variar la liquidació d'una condemna aprovada i ferma, i apunta a més que la regla de conversió d'un dia de presó per un dia de presó preventiva és un criteri acordat per jutges i fiscals de vigilància penitenciària.