Recuperen tres àmfores romanes que es venien per internet

La Guàrdia Civil ha recuperat durant el mes de novembre tres àmfores romanes i ha denunciat un veí de Lloret de Mar (Selva) com a suposat autor de delictes contra el patrimoni històric i receptació. Segons informa l'institut armat en un comunicat, durant l'operació Pandora IV centrada en evitar la venda d'objectes provinents de l'espoli arqueològic marí i terrestre a través d'Internet, van descobrir un anunci per vendre una de les àmfores per 2.000 euros en un portal web de compravenda d'antiguitats. La investigació va permetre descobrir la identitat del venedor i els agents van intervenir aquesta peça, certificada pel Centre d'Arqueologia Subaquàtica de Catalunya (CAS) com una àmfora d'origen bètic, de tipologia Haltern 71, utilitzada com envàs per transportar oli d'oliva entre l'1 i el 40 d.C.

A les fotografies de l'anunci, hi apareixien imatges de dues àmfores més que el venedor es va negar a entregar a la Guàrdia Civil. Com que hi havia risc que les acabés venent, un jutjat de Blanes va ordenar una entrada i escorcoll durant la qual els agents van recuperar la segona àmfora, d'origen tarraconense i de la segona meitat del segle I a.C.

Durant la investigació van aconseguir evitar una venda del sospitós i els agents de l'institut armat van decomissar la tercera àmfora, que és d'origen itàlic i dels segles I-II a.C.

La Guàrdia Civil va prendre declaració com a investigat del suposat venedor, un veí de Lloret de Mar de 46 anys i nacionalitat russa. Li atribueixen un delicte contra el patrimoni històric i un delicte de receptació.

Segons informa la benemèrita, el CASC conclou que s'han recuperat peces d'un valor arqueològic important per al patrimoni cultural català. Les àmfores estan dipositades al mateix CASC i estan a disposició del jutjat.

La Guàrdia Civil ha instruït diligències i les ha enviat al jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Blanes.