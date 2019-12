Investiguen la mort d'una àvia atropellada per un patinet elèctric al Raval

La Guàrdia Urbana investiga la mort d'una àvia atropellada per un patinet elèctric a Barcelona. La víctima, de 82 anys, va ser envestida pel vehicle el 22 de novembre a l'encreuament dels carrers del Carme i de Joaquín Costa, al barri del Raval, i va morir tres dies després a l'hospital. L'anciana, Josefa Montoya, va rebre l'impacte frontal del patinet elèctric, va caure cap enrere i va quedar a terra conscient però confusa fins que va arribar l'ambulància. D'allà va ser traslladada a l'Hospital del Mar, on va entrar en coma, va ser operada d'urgència i va morir tres dies després, el 25 de novembre.

Per la seva banda, fonts del consistori de la capital catalana tenen constància de l'atropellament d'una vianant per un patinet elèctric el 22 de novembre al matí al carrer del Carme. El personal sanitari que va anar al lloc per auxiliar la persona afectada només la va assistir per un «atac d'ansietat» i no va estimar que tingués lesions de gravetat.