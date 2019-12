El Papa elimina el secret pontifici en denúncies d'abusos sexuals a menors i adults vulnerables

El Papa ha eliminat el secret pontifici davant «les denúncies, els processos i les sentències» concernents als delictes d'abusos sexuals a menors i adults vulnerables, segons es recull en una ordenança que limita la confidencialitat de les causes relacionades amb la pederàstia. El pontífex ha pres aquesta mesura en el motu proprio Vos estis lux mundi, aprovat al maig i publicat ahir. La instància, que ha signat com és habitual el secretari d'Estat, Pietro Parolin, ja és vigent i s'estén a totes les recerques fetes pel Vaticà i per les diòcesis que tinguin com a objecte tot fet relacionat amb l'encobriment o la possessió de pornografia infantil. Amb la disposició, la informació haurà de ser requerida a través d'un rogatori internacional, mentre que, en els documents vinculats a cúries diocesanes, les autoritats judicials hauran de dirigir-se directament al bisbe corresponent.