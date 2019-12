Torrent contesta les anul·lacions de resolucions: «Menys censura i més sit and talk»

Roger Torrent ha afirmat aquest dimecres a Twitter que el "conflicte polític" entre Catalunya i l'Estat "no es resoldrà" amb les anul·lacions de resolucions parlamentàries del Tribunal Constitucional. El president del Parlament ho ha dit després que s'hagi sabut que l'àrbitre de la Constitució ha anul·lat resolucions de la cambra catalana sobre el dret a l'autodeterminació, la independència i la reprovació de Felip VI. "Menys censura i més sit and talk", ha afirmat Torrent al seu compte de la popular xarxa social. "Els tribunals no faran desaparèixer la voluntat dels catalans i les catalanes de decidir lliurament el seu futur", ha afegit.

Cal recordar que el ple del TC ha anul·lat per unanimitat el nucli de dues resolucions aprovades al Parlament que defensaven el dret a l'autodeterminació, la independència i reprovaven de nou el rei d'Espanya, Felip VI.

Els magistrats –que ja havien suspès cautelarment les resolucions impugnades pel govern espanyol- declaren nuls els incisos dels apartats I.1 i I.2 i també els apartats I.1.3.e); I.2.6.2 i I.3.7.2 de la resolució 534/XII del 25 de juliol del 2019 "sobre les propostes per a la Catalunya real". També els I.1, I.2, I.3 i I.4 de la resolució 546/XII del 26 de setembre del 2019 "sobre la orientació política general del Govern".

A més, adverteixen el president del Govern de la Generalitat, Quim Torra, la resta de membres del Govern i la Mesa del Parlament de les "eventuals responsabilitats, inclosa la penal, en què poden incórrer en cas d'incompliment".