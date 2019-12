La família dels ofegats a Mijas afirma que les víctimes sabien nadar

La família de les tres persones que van morir ofegades el 24 de desembre passat a la piscina d'un complex turístic de Mijas (Màlaga) –Gabriel Diya, de 52 anys, i els seus fills Comfort, de 9 anys, i Praise-Emmanuel, de 16– manté que «alguna cosa va fer que es veiessin arrossegats cap al centre de la piscina» i nega que els tres morts no sabessin nedar.

En un comunicat difós per Sánchez i Toro Advocats, la vídua i mare dels menors, Olubunmi Diya, sosté que « a la piscina alguna cosa va funcionar de manera incorrecta» i els va provocar dificultats per nedar en aquest moment: «Els tres sabien nedar. Mai hem informat a la policia ni a altres persones que els membres de la família no sabessin nedar», van apuntar en la nota. En el comunicat també van afegir que en tot moment van seguir les indicacions que hi havia a la zona de la piscina per fer ús de les instal·lacions.

D'altra banda, els familiars també precisen que tant els dos menors com el pare van accedir a la piscina mitjançant les escales, però «alguna cosa va fer que es veiessin arrossegats cap al centre de la piscina, que és la zona de més profunditat i de la qual desgraciadament no van poder sortir amb vida».

En el moment de l'accident, «la família sencera estava present», i els menors «no estaven desatesos», va puntualitzar Olubunmi Diya, que va agregar que, mentre el seu marit intentava socórrer els fills, ella va anar a sol·licitar ajuda als apartaments confrontants. La família va apuntar que iniciarà una investigació paral·lela per esclarir els fets.