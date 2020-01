Gerard, pare del primer català de l'any: "Per quatre minuts, quatre setmanes més de paternitat"

Quan passaven quatre minuts de les dotze d'aquest primer dia de l'any, l'Aleix ha nascut a l'Hospital Mútua de Terrassa. El fet d'haver-ho fet l'1 de gener del 2020 i no el 31 de desembre del 2019 permetrà que el seu pare, el Gerard, pugui gaudir d'un permís de paternitat de 12 setmanes, i no de vuit com fins el 2019. "Per quatre minuts, quatre setmanes més", ha celebrat el Gerard. Ell i la mare de la criatura, la Marina, han rebut aquest migdia a la consellera de Salut, Alba Vergès, i l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, que s'han apropat a donar-los l'enhorabona. La Marina ha explicat que el part va anar molt bé, que va ingressar a les 21 hores i que en tres hores ja tenia a l'Aleix. A l'altra cara de la moneda hi ha el Mohammed, que només podrà fer vuit setmanes ja que el seu fill va ser l'últim en néixer a la Mútua el 31.

Una de les novetats del 2020 és l'ampliació del permís de paternitat, que des d'aquest dimecres passa a ser de dotze setmanes. El Gerard no esperava gaudir d'aquestes quatre setmanes de més ja que la data prevista de naixement de l'Aleix era el 27 de desembre. "Per res del món esperàvem que fos del 2020. Però a mesura que avançava l'any dèiem, doncs tant per tant que sigui del 2020, dels grans de la classe", han comentat contents els pares.

El Gerard ha explicat que ahir va plegar de la feina avisant que tenien visita i que si el nen naixia l'1 tindria més dies de permís. "Anàvem mirant el rellotge. Anava d'hores", ha fet broma. Tot i l'anècdota, ha restat importància al fet i ha celebrat que el més important és que el nen "està bé".

Els pares han reconegut no portar massa bé l'expectació de càmeres i representants institucionals a l'habitació però han dit que serà "un record" pera l'Aleix. "Quan sigui gran li farà il·lusió saber que va ser el primer de l'any i de la dècada", han afirmat.

L'Aleix és el segon fill d'aquesta parella de Sant Quirze del Vallès i es portarà dos anys i deu mesos amb el seu germà, el Jan, que el coneixerà aquest dimecres a la tarda.

Alegria però amb un permís més curt

En el mateix hospital i unes hores abans, poc abans de les set de la tarda, va néixer el Mohammed. El seu pare, també Mohammed, ha reconegut que hagués estat millor poder gaudir de les dotze setmanes i ha fet broma sobre el fet que no ha tingut sort en aquest aspecte.

Al costat del Mohammed, l'Eduard, pare del Marc, ha explicat que el seu fill havia de néixer el 24 de gener i que ho va fer el 19 de desembre. "S'ha avançat un mes i ens ha tret un mes de paternitat", ha ironitzat. L'Eduard però ha assegurat que no ho canviaria perquè està molt content que el nen naixés bé.

La consellera de Salut, Alba Vergés, ha celebrat l'arribada de l'Aleix i l'ha posat com a exemple de "la necessitat de tenir un sistema de salut que l'acompanyarà al llarg de tota la vida". La consellera ha assegurat que des del Govern estan "lluitant i defensant amb ungles i dent" un sistema de salut que doni resposta a les necessitats de tothom i ha exigit a tothom que actuï "amb la mateixa responsabilitat".

Per últim, Ballart ha recordat que l'any passat el primer català de l'any també va néixer a Terrassa. "És una casualitat, l'any passat va tocar la Grossa, aquest any també i l'any passat el primer nadó i aquest també", ha declarat.