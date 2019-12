Torra defensa que no hi ha «diàleg honest» sense un referèndum

El president de la Generalitat, Quim Torra, va assegurar ahir que la seva disposició al diàleg és «absoluta», però alhora va defensar que no hi ha «diàleg honest» sense un compromís per donar la paraula a la ciutadania sobre el futur polític de Catalunya.

En el seu discurs institucional amb motiu de Cap d'Any, Torra va avisar que llavors només hi hauria la voluntat de «tapar forats amb pedaços caducs». En aquest context i en la recta final de les negociacions entre PSOE i ERC per a la investidura, Torra va assegurar que «no hi ha cap solució real per a Catalunya que no impliqui reconèixer el dret a l'autodeterminació». «No podem tornar a caure al parany d'enganyar-nos a nosaltres mateixos», va avisar.

Amb tot, el president va apel·lar a recuperar la unitat que va fer possible l'1-O. «Aquest any que comença ha de ser l'any de dir-nos la veritat», va concloure.

Mentre ERC encara no s'ha pronunciat sobre la investidura i sobre si avala una taula de negociació entre governs, Torra va fixar en el discurs de Cap d'Any les condicions que creu que ha de tenir el diàleg. «Com sabeu, la meva disposició al diàleg és absoluta. Però diàleg vol dir continguts concrets i compromís de solucions polítiques i democràtiques. Sense un compromís per donar la paraula a la ciutadania sobre el futur polític de Catalunya, no hi ha diàleg honest, sinó tan sols una voluntat de tapar forats amb pedaços caducs», va avisar.



Reconeixement i bilateralitat

Així mateix, va defensar que el diàleg també ha de suposar «reconeixement», és a dir, bilateralitat i «respecte pels subjectes polítics amb drets i deures». «No hi ha cap solució real per a Catalunya que no impliqui reconèixer el dret d'autodeterminació i el seu exercici. No podem tornar a caure al parany d'enganyar-nos a nosaltres mateixos», va afegir.

Sense fer cap referència explícita a l'informe de l'Advocacia de l'Estat sobre la immunitat del líder d'ERC, Oriol Junqueras, Torra va denunciar que l'Estat espanyol està «infringint» la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) i va insistir a reclamar que s'alliberi «immediatament» Junqueras i que es declari nul el judici del procés.

Torra també va fer referència a la sentència del TSJC que l'inhabilita per no haver tret a temps la pancarta del Palau de la Generalitat en favor dels presos i exiliats. Torra va insistir que els presidents els nomena i els destitueix el Parlament i va afegir que «no permetrà ni acceptarà que un tribunal, i encara menys una junta política, suplanti la sobirania dels catalans».