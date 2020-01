Augmenten fins al 142% les detencions la nit de Cap d'Any

Els Mossos d'Esquadra van fer un total de 46 detencions durant la nit de Cap d'Any, el 142% més que l'any passat, sobretot per una vintena d'arrestos a Barcelona relacionats amb robatoris i furts. Sis detencions més van ser per delictes de violència domèstica. Pel que fa a les carreteres, hi va haver 16 accidents amb ferits lleus i van fer-se 948 controls d'alcoholèmia, el 21% més que l'any passat, dels quals 85, el 8,9%, va donar positiu, el 2,2% més que el 2018. D'aquests, 69 van ser positius administratius i 16 van ser penals.

En la roda de premsa del balanç del Cap d'Any, el conseller d'Interior, Miquel Buch, va qualificar la nit de «tranquil·la», sense cap incident rellevant. No obstant això, s'ha passat de 19 detencions el 2018-2019 a les 46 detencions d'aquest Cap d'Any 2019-2020, més del doble. Vuit dels arrestats van ser per motius relacionats amb la celebració de la revetlla. 20 de les detencions, el 43% del total, han estat per furts i robatoris, 17 a la ciutat de Barcelona.

Buch i el comissari de guàrdia dels Mossos Xavier Monclús van explicar que això s'explica bàsicament perquè saben que la nit de Cap d'Any hi ha més fets delictius d'aquest tipus i que en els últims mesos han pogut disposar de més agents i s'han canviat algunes estratègies policials.