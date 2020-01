Un home mata una persona i en fereix dues a punyalades a París

Un home va atacar diverses persones amb una arma blanca en un parc de la localitat de Villejuif, al sud de París, on va acabar amb la vida d'un home i va causar dos ferits, un d'ells de gravetat, abans de ser abatut per diversos agents. La policia judicial del departament de Val-de-Marne investiga ara les circumstàncies del crim, que a l'hora de tancar aquesta edició no havia estat qualificat de terrorista, i es va mostrar especialment prudent a l'hora de compartir informació sobre l'agressor. Els fets van tenir lloc cap a les dues de la tarda en un parc d'Alts de Bruyères, a Villejuif, segons va anunciar la Prefectura de Policia, que va demanar a la ciutadania evitar la zona a causa d'una «intervenció de les forces de l'ordre». L'agressor, que segons alguns testimonis anava descalç durant l'atac, va ser neutralitzat pels agents a la zona de L'Haÿ-les-Roses. La fiscalia de Créteil va confirmar-ne la mort poc després.

La fiscal de Créteil, Laure Beccuau, va assenyalar des del lloc de l'atac que la prioritat era identificar l'agressor i recollir el testimoni de les víctimes i d'un «nombre important» de testimonis. «El que sí que podem confirmar és que, en el seu periple, l'agressor va intentar atacar altres víctimes que van aconseguir esquivar-lo, però malauradament sí que va aconseguir arribar a tres persones, una de les quals ha mort», va explicar Beccuau. L'alcalde de la localitat de L'Haÿ-les-Roses, Vincent Jeanbrun, va explicar que, després de l'atac als jardins, el sospitós va intentar fugir a un centre comercial d'aquesta ciutat, on «visiblement tenia la intenció de continuar amb les agressions».