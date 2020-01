Bildu insta Sánchez que les paraules es converteixin en fets

La portaveu de Bildu al Congrés, Mertxe Aizpurua, considera que el discurs d'investidura del líder del PSOE, Pedro Sánchez, inclou elements «positius», per la qual cosa va confirmar la seva abstenció per no impedir la seva elecció, si bé va demanar que les paraules es tradueixin en fets perquè «no seria la primera vegada que el PSOE incompleix la seva paraula».

En declaracions en el Congrés, Aizpurua va dir haver percebut «un canvi d'actitud clar i evident» respecte de la investidura fallida del juliol, perquè considera que Sánchez ofereix avui «més concrecions i més claredat». Va destacar «la voluntat de deixar enrere la via judicial per apostar per la negociació i el diàleg» quant a Catalunya.