Borràs posa en dubte la veracitat de Sánchez, «el de les mil cares»

La portaveu de JxCAT, Laura Borràs, va posar en dubte la «credibilita» de l'oferta de diàleg del candidat socialista a la Presidència, Pedro Sánchez, al qual va qualificar com «el de les mil cares» pels seus «abusos democràtics» sobre Catalunya. Va advertir a Sánchez que si de veritat vol diàleg per solucionar el conflicte català ha de respectar els interlocutors elegits per les urnes, com el president de la Generalitat, Quim

En la seva intervenció en la sessió d'investidura, Borràs va recriminar a Sánchez que sigui el de les «mil cares» malgrat que aquest ahir es va presentar «dòcil, conciliador i dialogant» i es va preguntar si realment vol solucionar el conflicte «o el vol cronificar».

Per això, Borràs va posar en dubte que es pugui donar «crebibilitat» a la «sobtada voluntat de diàleg» per part de Sànchez. També va afirmar que amb el plantejament «de mínims», Pedro Sánchez és «el mal menor» per a tots els independentistes que volen abordar «la fi de la repressió i la retallada de llibertats i drets democràtics».

Addicionalment, Borràs va aprofitar la seva intervenció per titllar de «cop d'estat» el que ha fet la Junta Electoral Central contra el President de la Generalitat, Quim Torra, en inhabilitar-lo.

Seguint la mateixa linea, Borràs també va agraïr el canvi de «to» i de «taranna» de Pedro Sànchez, però li va retreure que en el seu discurs no mencionés els «presos polítics» i i que tampoc critiqués les decisions de la JEC sobre Torra i sobre el líder d'ERC, Oriol Junqueras.

Borràs va aprofitar per replicar a Pedro Sànchez, qui va acusar la formació catalana de posar «excuses» i no oferir arguments per no pasar del no a l'abstenció en la seva investidura com a cap del executiu. La líder de JxCAT al Congrés dels diputats va instar Sánchez a atrevir-se a realitzar un referèndum d'autodeterminació a Catalunya.