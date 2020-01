Esplugues es presentarà com a acusació popular pel doble crim masclista

L'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat es presentarà com a acusació popular en el cas de la dona de 28 anys i la seva filla de 3 assassinades, presumptament, per la seva parella i pare de la menor, el dia de Reis a la matinada.

En el ple extraordinari de rebuig i condemna del crim, celebrat aquest dimarts, l'alcaldessa d'Esplugues, Pilar Díaz, va llegir una declaració institucional consensuada amb tots els grups municipals, en què va comunicar-se l'acord perquè el consistori es personi en la causa penal.

«Són les dues primeres víctimes de la violència masclista d'aquest any a Espanya, però no acceptem que l'1 de gener el comptador es posés a zero. Malauradament les nostres veïnes se sumen a una llarga llista de dones assassinades pel simple fet de ser dones i fills i filles executats per infligir dolor a les seves mares», va remarcar Díaz.

L'alcaldessa, que també va recordar Flori, una veïna del municipi assassinada a mans de la seva parella el 2016, va assenyalar que «Mònica i la seva filla no són un número més d'una llarga llista de víctimes d'aquest terrorisme criminal», i va traslladar «el nostre acompanyament, escalf i suport» als familiars i els amics «en aquests moments tan amargs».

«Esplugues avui plora i està de dol. Avui, a la casa de la vila, els 21 regidors i regidores únicament pretenem ser altaveu del conjunt de la ciutadania i expressar el desconsol, la tristesa, la ràbia, la indignació i el rebuig que totes i totes sentim davant aquest doble crim», va assenyalar l'alcaldessa d'Esplugues de Llobregat.