La plataforma d'afectats per la ZBE recorrerà les restriccions al TSJC

La vicepresidenta i fundadora de la Plataforma d'Afectats per les Restriccions Circulatòries, Mónica Xufré, va anunciar ahir que l'entitat presentarà un recurs contenciós davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) per impugnar l'ordenança de la zona de baixes emissions (ZBE).

L'ordenança va entrar en vigor l'1 de gener passat i suposa restringir la circulació dels vehicles vells més contaminants els dies laborables, tot i que el consistori no començarà a multar fins a l'1 d'abril.

Xufré ha anunciat la decisió de la plataforma de recórrer la ZBE davant els tribunals durant un debat al programa El matí de Barcelona, de l'emissora municipal Betevé, on va especificar que han decidit interposar el recurs després que, segons va dir, «l'Ajuntament no hagi volgut seure a negociar». A part del contenciós, també assegura que demanaran mesures cautelars per intentar aturar l'aplicació de les sancions de la ZBE a partir de l'1 d'abril.

Xufré va explicar que a partir de la publicació de l'ordenança disposen de dos mesos per recórrer a la via judicial, i que ja s'han posat a treballar amb un bufet d'advocats per presentar el recurs davant el TSJC. També va afirmar que ja gairebé han recollit els diners necessaris per presentar el contenciós a través de les aportacions que han demanat als associats de la plataforma.

En el mateix debat, el president del Gremi de Tallers Mecànics de Barcelona, Celso Besolí, es va mostrar confiat que podran arribar a una «solució dialogada» amb l'Ajuntament, tot i que va puntualitzar que si el diàleg no prospera se sumaran a la via judicial. Besolí va revelar que tenen preparat un informe sobre l'impacte econòmic que suposa la ZBE per als 856 tallers afectats.

El Gremi de Tallers reclama principalment poder fer proves dinàmiques; és a dir, a la carretera als vehicles que estan reparant i que no tenen etiqueta ambiental, perquè ara no podran sortir a provar els vehicles si aquests no disposen de l'etiqueta ambiental.

Per la seva banda, el president de Fecavem i del Gremi del Motor, Jaume Roura, també va dir que se sumaran «a totes les fórmules que ajudin a treure aquests prejudicis al sector», i va afirmar que si la via judicial segueix endavant s'hi sumaran. Encara que ahir el trànsit a la ciutat va disminuir, fins avui, quan es reinicien les classes escolars, no es podrà avaluar l'efecte de la mesura de restricció.