Trump respon amb sancions a l'atac de l'Iran contra bases dels EUA a l'Iraq

El president nord-americà, Donald Trump, va optar per la contenció militar en la seva resposta als atacs de l'Iran contra dues bases dels EUA a l'Iraq, en limitar-se a prometre noves i «poderoses» sancions contra Teheran, alhora que va apostar per renegociar el pacte nuclear. «Els EUA, immediatament, imposaran sancions addicionals contra el règim iranià. Aquestes sancions poderoses estaran en vigor fins que l'Iran canviï el seu comportament», va explicar Trump en la seva declaració a la nació des de la Casa Blanca envoltat per l'alt comandament militar, hores després de l'atac iranià contra dues bases on hi havia tropes nord-americanes a l'Iraq.

El Pentàgon va informar que més d'una desena de míssils balístics van impactar en dues bases aèries que acullen tropes nord-americanes a l'Iraq, i va assegurar que és clar que els coets «es van llançar des de l'Iran».

No són clars els objectius de les sancions econòmiques dels EUA, donada la magnitud i amplitud de les que es troben ja en vigor després de successives rondes els últims dos anys i que han provocat una important crisi a l'Iran.

En el seu esperat missatge, Trump es va mostrar més conciliador del que és habitual amb la república islàmica, després de l'escalada de les tensions en els últims dies que havia fet témer un conflicte obert entre Washington i Teheran després de l'assassinat del general iranià Qasem Soleimani en un atac aeri nord-americà el 3 de gener a prop de l'aeroport de Bagdad.

Teheran havia promès venjança i represàlies, però el fet que l'atac iranià busqués deliberadament no causar víctimes, com apunten els analistes, va ser interpretat a Washington com un senyal de contenció. El president dels EUA va afirmar que no hi va haver «baixes mortals», ni de nord-americans ni d'iraquians, i que els danys materials van ser «mínims». En aquest sentit, Trump va indicar que, després del llançament dels míssils, «l'Iran sembla estar retirant-se, quelcom que és bo per a totes les parts interessades i per al món».

Les paraules del mandatari nord-americà van coincidir amb el to del ministre iranià d'Exteriors, Mohammad Yavad Zarif, i van apuntar a la voluntat de refredament de la crisi per les dues parts. «L'Iran ha pres mesures proporcionades en defensa pròpia. No busquem l'escalada o la guerra, però ens defensarem davant de qualsevol agressió», va dir.

En tot cas, el líder suprem de l'Iran, Ali Khamenei, va assegurar que l'atac contra una base amb presència nord-americana a l'Iraq «no és suficient» venjança, i que cal expulsar les tropes d'aquest país del Próxim Orient. «Els hem donat una bufetada, però aquesta acció militar no és suficient; la presència corrupta dels EUA ha d'acabar», va destacar el líder en un discurs televisat.

El president nord-americà va fer, a més, una crida a les potències internacionals, entre les quals va fer referència als aliats europeus, Rússia i la Xina, perquè «trenquin amb les escletxes» de l'acord internacional nuclear. Al final de la seva declaració, de gai-rebé deu minuts i en la qual no va acceptar preguntes, Trump va estendre la mà a Teheran: «Els EUA estan preparats per abraçar la pau amb tots aquells que la busquen».

El primer ministre en funcions de l'Iraq, Adel Abdul-Mahdi, va assegurar que va rebre un «missatge oral oficial» des de l'Iran per advertir-lo de l'inici dels atacs contra bases iraquianes.