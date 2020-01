Torra no reconeix la resolució del Suprem i denuncia un cop a la sobirania del Parlament

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha afirmat aquest divendres que "no reconeix els efectes" de la resolució de Tribunal Suprem, que ha qualificat com un "nou cop d'Estat a la sobirania del Parlament "per" alterar "la voluntat dels catalans.

Torra ha fet una declaració institucional, després d'una reunió extraordinària de Govern, per reaccionar a la decisió de la Sala del Contenciós-Administratiu de Tribunal Suprem de mantenir vigent de moment l'acord de la Junta Electoral Central (JEC) que va ordenar la retirada de la seva acta de diputat al Parlament per estar condemnat per desobediència.