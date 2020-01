Els 22 ministres del Govern de Sánchez prometen i prenen possessió dels seus càrrecs

Els quatre vicepresidents i els divuit ministres del nou govern de Pedro Sánchez han promès el càrrec aquest dilluns al matí davant del rei Felip VI al Palau de la Zarzuela. Els membres de l'executiu de coalició han pres possessió del càrrec sense la presència de la creu i de la Bíblia, només davant un exemplar de la Constitució, tal com va fer Sánchez quan va prendre possessió dimecres de la setmana passada. Els 22 membres de l'executiu han complert amb la fórmula protocol·lària i tots ells han "promès" per la seva "consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec" amb "lleialtat al Rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat, així com mantenir el secret de les deliberacions del Consell de Ministres".

Alguns dels membres del nou executiu -com Pablo Iglesias, Arancha González Laya, Luis Planas, Carolina Darias, Salvador Illa o Alberto Garzón- han afegit el femení quan han mencionat el Consell de Ministres mentre que Yolanda Díaz i Irene Montero només han dit només Consell de 'Ministras' sense la paraula en masculí.

Pablo Iglesias i Alberto Garzón -ambdós ministres d'Unides Podem- han estat els únics que no han portat corbata. El primer a prometre el càrrec ha estat el ministre de Justícia, Juan Carlos Campo, i l'últim el ministre d'Universitats, Manuel Castells.

Han estat presents a l'acte la presidenta del Congrés, Meritxell Batet; la del Senat, Pilar Llop; el president del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) i del Tribunal Suprem, Carlos Lesmes, i el del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas.