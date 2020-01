La Mesa desestima la petició de Cs de retirar l'escó de Torra

La Mesa del Parlament ha desestimat la petició de Cs de retirar l'escó del president de la Generalitat, Quim Torra, i prendre mesures per acabar amb la "usurpació de funcions".

El grup que lidera Lorena Roldán s'ha quedat sol en la votació de la reunió d'aquest dimarts al matí -el PSC-Units hi ha votat en contra i el PPC hi té veu però no vot.

La Mesa també ha rebutjat la petició dels populars perquè el president de la cambra, Roger Torrent, iniciï consultes per a escollir un nou cap del Govern.

D'altra banda, la Mesa també ha acordat presentar un recurs al Suprem contra la inhabilitació de Torra ordenada per la JEC. JxCat, ERC i PSC s'han mostrat a favor d'aquesta decisió, que ha rebut l'oposició de Cs -comuns, PPC i CUP no hi tenen dret a vot.