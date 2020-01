La Cambra Baixa russa aprova el candidat de Putin a primer ministre

La Duma d'Estat, la cambra baixa de Parlament rus, va aprovar ahir per aclaparadora majoria el nomenament de Mikhaïl Mixustin com a primer ministre, amb la qual cosa va avalar la proposta que va presentar dimecres el president, Vladímir Putin, després de la inesperada dimissió de Govern.

Els diputats van donar suport a Mixustin, cap de Servei Federal d'Impostos, com a successor de Dmitri Medvédev com a primer ministre. Cap legislador va votar en contra del nomenament, que va tirar endavant amb 383 vots a favor i 41 abstencions, segons l'agència de notícies Sputnik.

Els canvis deriven del discurs sobre l'Estat de la Nació pronunciat dimecres per Putin, en què va advocar per introduir esmenes a la Constitució per revisar l'equilibri de poders actuals. Una de les propostes consisteix que el Parlament sigui el responsable en primera instància de designar el Govern.

Putin va insistir ahir en la necessitat de donar més pes a la societat civil i els partits polítics amb l'objectiu de «garantir l'avanç de Rússia com un estat de dret i incrementar l'eficiència de les seves institucions». «Crec que una vinculació més estreta entre el Parlament i el Govern és necessària ara per ara», va declarar.

Putin, però, va advocar per mantenir la figura de president, que continuaria tenint la potestat de destituir els que no gaudeixin de la seva confiança o incorrin en desistiment de funcions. Així, va descartar transformar Rússia en un sistema de govern parlamentari, tot i que la Constitució l'obliga a abandonar el Kremlin el 2024 per complir dos mandats consecutius.

Mixustin, una figura relativament desconeguda dins de l'elit política russa, arriba a la direcció de Govern amb la promesa de treballar a l'agenda plantejada pel president, que en el seu discurs de dimecres va prometre reformes socials que aspiren, entre altres qüestions, a augmentar la taxa de natalitat a Rússia.

El candidat a primer ministre va assegurar que el que planteja Putin és «un programa de justícia social basat en els valors tradicionals». «Gràcies a l'estabilitat macroeconòmica i un pressupost positiu, tenim recursos per aplicar totes les tasques de president», va afirmar Mixustin.

La presidenta del Senat, Valentina Matvienko, ja va avançar que preveu aprovar les esmenes constitucionals requerides per Putin «abans que acabi el període de sessions actual».